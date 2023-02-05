Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку колишніх міністрів та урядовців часів Віктора Януковича. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича. Серед них: ✖️Андрій Клюєв ✖️Дмитро Табачник ✖️Олександр Клименко ✖️Віталій Захарченко ✖️Олександр Якименко ✖️так і менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.

Наступним кроком буде накладання на цих осіб санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів.

Арахамія закликав усіх, хто володіє інформацією щодо майна вищеперерахованих осіб, повідомляти йому про цена пошту: [email protected]

Раніше Арахамія анонсував нові чистки у Раді.