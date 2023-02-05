Зеленський позбавив громадянства Клюєва, Табачника, Клименка, Захарченка та інших [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку колишніх міністрів та урядовців часів Віктора Януковича. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича.
Серед них:
✖️Андрій Клюєв
✖️Дмитро Табачник
✖️Олександр Клименко
✖️Віталій Захарченко
✖️Олександр Якименко
✖️так і менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.
Наступним кроком буде накладання на цих осіб санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів.
Арахамія закликав усіх, хто володіє інформацією щодо майна вищеперерахованих осіб, повідомляти йому про цена пошту: [email protected]
по темі
Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що незабаром ще двох народних депутатів позбавлять мандатів.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив у соцмережах про початок "анонсованих весняних посадок" і звільнення всього керівного складу митної служби.
У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли "продати" український паспорт громадянці рф
Титулований український борець греко-римського стилю Семен Новіков змінив громадянство. Новіков дебютував за збірну Болгарії та переміг на національному чемпіонаті
Згідно з Планом зміцнення оборони на 2023-2027 роки, Міністерство оборони Японії планує у 2023 році зняти з озброєння Сил самооборони самохідні артилерійські установки M110 калібру 203 мм, а до 2029 року відмовитися від використання РСЗВ M270. Японські військові мають близько 90-100 одиниць кожного типу
Румунська баржа з 860 тоннами пшениці на борту затонула 4 лютого в українському порту Рені на Одещині. За словами судновласника, під час завантаження вода стала заливати машинне відділення. П'ятеро румунських моряків врятувалися, однак втримати баржу на плаву не вдалося