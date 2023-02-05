"Ще один санкційний крок проти держави-терориста": Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У неділю, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський традиційно записав вечірнє звернення.
Є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.
За його словами, росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.
Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами.
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