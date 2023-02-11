В "Укренерго" назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Під час останній ракетних та дронових атак ворог в черговий раз пошкодив енергооб'єкти. Найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
Вночі під час атаки дронів окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів.
У Харкові та області через пошкодження застосовані аварійні відключення. Також екстрені відключення можуть ввести у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та столиці, якщо споживання буде збільшуватися.
В Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання, ремонт на енергетичних об'єктах продовжуються.
по темі
Вранці 11 лютого у Херсоні пролунав потужний вибух
Під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Вінниці, а також Львові та області пролунали вибухи. Там працюють сили ППО
Ситуація біля Кремінної Луганської області залишається важкою: російська армія постійно обстрілює позиції ЗСУ з важких калібрів та "планує" йти до Лиману Донецької області
В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї