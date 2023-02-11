Під час останній ракетних та дронових атак ворог в черговий раз пошкодив енергооб'єкти. Найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Вночі під час атаки дронів окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів.

У Харкові та області через пошкодження застосовані аварійні відключення. Також екстрені відключення можуть ввести у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та столиці, якщо споживання буде збільшуватися.

В Одеській області вдалося ввести в роботу частину обладнання, ремонт на енергетичних об'єктах продовжуються.