По Нікополю вдарили з артилерії: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Через обстріл міста Нікополь у Дніпропетровській області загинула 53-річна мирна мешканка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії. Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала - 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення.
У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.
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