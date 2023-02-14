росія готує під Ростовом дві бригади з мобілізованих і "добровольців" - Генштаб [ Редагувати ]
Росіяни готують до двох бригад у Ростовській області, щоб компенсувати масштабні втрати. Про це у вечірньому зведенні 14 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
На території полігону Кадамовський російської федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс.
У результаті відзначається низький рівень готовності "чмобіків" до виконання завдань. З початку цього року, на території полігону підготовка рекрутів ПВК "вагнер" не проводилась. Інструктори навчального центру залучаються до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій.
У Генштабі повідомили, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Активно діє ворожа авіація. Впродовж доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.
Окрім того, ворог загалом здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ ворога.
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