В Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 14 лютого, у Краматорську та Костянтинівці Донецької області були чути гучні вибухи. Про це повідомляють Новини Донбасу.
Місцеві жителі повідомляють, що у Краматорську вибух було чути з північного боку, зараз там у небо підіймається дим.
У Костянтинівці в місцевих Telegram-каналах пишуть про "приліт" у промзону. В одному з них зазначають, що "прилетіло" в центр міста, у людне місце. Чи є постраждалі, поки що невідомо.
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