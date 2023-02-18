На Тернопільщині заявки до бригади "Лють" вже подали майже чотири сотні охочих.

Набір до "Гвардії наступу" триває. Кількість тих, хто хоче поповнити лави новостворених штурмових бригад з кожним днем зростає. І серед кандидатів не лише чоловіки. Так у Тернополі третина добровольців - жінки. Як на Тернопільщині проходить набір і в які штурмові підрозділи? Про це далі.

В центрі рекрутингу в Тернополі вже другий тиждень двері не зачиняються. Одні приходять, аби дізнатися деталі про штурмові бригади, інші, і їх більшість - аби записатися.

Володимир Матвіїв, кандидат у штурмову бригаду "Лють":

В мене була мрія піти працювати в поліцію ще із самого дитинства. І зараз от відкрився набір в штурмову бригаду "Лють" і я от вирішив скористатися шансом, вже заповним документи і залишилось лише пройти конкурс.

На об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції "Лють" свій вибір зупинила і Тетяна. Вона з Донеччини. Але в 2014 - була змушена звідти поїхати.

Тетяна Ковальова, кандидат у штурмову бригаду "Лють":

Чому я хочу брати в цьому участь, по-перше, та частина України, де я народилася, де я прожила велику частину свого життя, - вона досі окупована. Там є люди, яких я люблю, яких я ціную, я хочу, аби там була Україна. Я хочу там вивісити Український прапор.

На Тернопільщині заявки до бригади "Лють" вже подали майже чотири сотні охочих. І це найбільше - серед восьми новостворених підрозділів "Гвардії наступу". Третина всіх кандидатів в штурмовики - це жінки.

Віталій Писаній, командир другого взводу першої штурмової роти полку спецпризначення "Сафарі" в бригаді "Лють" Нацполіції України:

В першу чергу - це вмотивовані люди, навіть деякі мають певну спеціалізацію воєнну. Люди, які вміють щось робити, або люди, які мають велике бажання. Ми можемо набрати напевно ще більше ніж заплановано, бо людей реально досить багато.

Олександр Богомол, начальник ГУ НПУ в Тернопільській обл.:

Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати ці сили і засоби для допомоги Збройним силам, для зачистки територій, для звільнення окремих територій.

Але спершу - всі кандидати мають пройти конкурсний відбір.

Зіновій Кутний, начальник управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Тернопільській обл.:

Значна частина кандидатів вже пройшли тести на знання законодавства і логічні здібності, і після того кандидати направляються на проходження військово-лікарської комісії і після того здають нормативи із фізичної підготовки.

Студент Максим вже здає нормативи. Хлопець родом з Черкащини. У Тернополі проходив навчальну практику. Каже: в майбутньому планує стати архітектором, але спершу - хоче допомогти ЗСУ.

Максим Калинчук, кандидат у штурмову бригаду "Лють":

Я в армії не служив, але фізичну підготовку маю за 8 років, займався спортом - дзюдо. Змотивувало вигнати ворога з нашої землі, хочу стати частинкою в цьому великому ділі. Найбільшу схильність я маю до оптики - це гвинтівки снайперські, більше таке я полюбляю як точний вистріл.

В Нацполіції кажуть, враховують бажання кандидатів у виборі спеціальності в бригаді. Але все ж визначальними є професійні навички та здібності добровольця.

Віталій Писаній, командир другого взводу першої штурмової роти полку спецпризначення "Сафарі" в бригаді "Лють" Нацполіції України:

В штурмах є і кулеметники, і гранатометчики, є сапери, які також дуже сильно потрібні. А критичною складовою є в спеціалізаціях - це є парамедики.

Олександр Богомол, начальник ГУ НПУ в Тернопільській обл.:

Крім цього перспектива в тому, що дасть Бог по закінченню війни ці працівники "Люті" залишаться працювати в поліції і зможуть здобути любу нашу поліцейську спеціальність і залишаться в наших трудових колективах.

На сьогодні до "Гвардії наступу" вже звернулися майже тридцять тисяч українців. Формування восьми штурмових бригад планують завершити до 1 квітня.