Окопні гамаки: у Львові волонтери розробили спеціальну конструкцію, яку можна встановлювати в окопних норах та в бліндажах [ Редагувати ]
Окопні гамаки. У Львові волонтери розробили спеціальну конструкцію, які злегкістю можна встановлювати в окопних норах та в бліндажах. Під час розробки волонтери виявили, що цей гамак можна використовувати і як медичні ноші. Про розробку розкаже Христина Гашенко.
Робоче положення даного гамака ось таке - тобто ми бачимо муляж військового, від землі відстань - прямого контакту немає, відповідно холоду не буде.
Цей окопний гамак - розробка львських волонтерів. Цілісно зшита тканина, всередині - дві металевих труби.
Віктор Палас, волонтер:
В підвісному стані ось тут і щоб нижня частина була відірвана від землі для того, щоб коли в окопі вода, дощ і болото, щоб хлопці не торкалися коли вода, таку пору дощову. А коли зима, щоб не було прямого контакту із землею.
Гамак волонтери спроєктували так, щоб у ньому міг відпочити боєць будь-якого зросту та ваги.
Віктор Палас, волонтер:
Міряв по плечах для того, щоб в плечах було більше місця і уявляли собі картину, що військовий буде там лежати на спині умовно і тому треба було ширше. Довжина 2 м і в овалі має 3 м.
Є у розробці волонтерів ще один лайф-хак.
Ми говоримо про спосіб транспортування як медичні ноші, ось є ручки, беремо за ручки і маємо транспортування.
Перший гамак пошили із тканини зі звичайної торгової палатки.
Шкода, що робиться з того, що є під руками. Було б добре, щоб хтось метр, скажем, тканини, яка б була з однієї сторони прорезинена, а з другої сторони брезент. І відповідно воно вологу не втягувало і легке було.
Щоб пошити гамак потрібна година часу, вправність майстра та добра швейна машинка. А саме з останньою у кравця Ігоря - проблеми.
Ігор, волонтер:
Це ж вдома можна на такій, а треба все-таки, щоб то було професійна машинка. Дуже слабенький мотор, але наразі мусимо робити на чому є.
Волонтерський гамак оглядає боєць із позивним "Саїд". Чоловік зараз лікується у Львові, отримав пораненні під Бахмутом. І відразу радить зменшити розміри гамака.
Позивний "Саїд", військовий ЗСУ:
Бійці повинні відпочити, бо на ногах довго не встаєш. Вже на якісь певній відстані, не домашній диван, але приємно лягти, закутатися і просто поспати, вирівняти ноги можна, зняти берци, просто витягнутись.
Такий гамак стане у нагоді, якщо бійці зупинятимуться у розбитих будинках, вважає "Саід".
Позивний "Саїд", військовий ЗСУ:
На бетонні не ляжеш, навіть якщо ти лежиш в спальнику, все одно від бетону тягне. Навіть якщо тих пару сантиметрів від землі, то вже набагато краще. Просто коли трясе від холоду, ти і заснути не можеш, а на таких ношах розкладушці можна і поспати.
Випробувати гамак на фронті погодились військові на Донецькому напрямку.
Якщо буде в достатньому получатися, просимо допомоги, таких гамаків підготувати як найбільше.
Волонтери готові щодня шити до десяти таких гамаків. Головне, щоб було із чого та на чому.
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