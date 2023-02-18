Окопні гамаки. У Львові волонтери розробили спеціальну конструкцію, які злегкістю можна встановлювати в окопних норах та в бліндажах. Під час розробки волонтери виявили, що цей гамак можна використовувати і як медичні ноші. Про розробку розкаже Христина Гашенко.

Робоче положення даного гамака ось таке - тобто ми бачимо муляж військового, від землі відстань - прямого контакту немає, відповідно холоду не буде.

Цей окопний гамак - розробка львських волонтерів. Цілісно зшита тканина, всередині - дві металевих труби.

Віктор Палас, волонтер:

В підвісному стані ось тут і щоб нижня частина була відірвана від землі для того, щоб коли в окопі вода, дощ і болото, щоб хлопці не торкалися коли вода, таку пору дощову. А коли зима, щоб не було прямого контакту із землею.

Гамак волонтери спроєктували так, щоб у ньому міг відпочити боєць будь-якого зросту та ваги.

Віктор Палас, волонтер:

Міряв по плечах для того, щоб в плечах було більше місця і уявляли собі картину, що військовий буде там лежати на спині умовно і тому треба було ширше. Довжина 2 м і в овалі має 3 м.

Є у розробці волонтерів ще один лайф-хак.

Ми говоримо про спосіб транспортування як медичні ноші, ось є ручки, беремо за ручки і маємо транспортування.

Перший гамак пошили із тканини зі звичайної торгової палатки.

Шкода, що робиться з того, що є під руками. Було б добре, щоб хтось метр, скажем, тканини, яка б була з однієї сторони прорезинена, а з другої сторони брезент. І відповідно воно вологу не втягувало і легке було.

Щоб пошити гамак потрібна година часу, вправність майстра та добра швейна машинка. А саме з останньою у кравця Ігоря - проблеми.

Ігор, волонтер:

Це ж вдома можна на такій, а треба все-таки, щоб то було професійна машинка. Дуже слабенький мотор, але наразі мусимо робити на чому є.

Волонтерський гамак оглядає боєць із позивним "Саїд". Чоловік зараз лікується у Львові, отримав пораненні під Бахмутом. І відразу радить зменшити розміри гамака.

Позивний "Саїд", військовий ЗСУ:

Бійці повинні відпочити, бо на ногах довго не встаєш. Вже на якісь певній відстані, не домашній диван, але приємно лягти, закутатися і просто поспати, вирівняти ноги можна, зняти берци, просто витягнутись.

Такий гамак стане у нагоді, якщо бійці зупинятимуться у розбитих будинках, вважає "Саід".

Позивний "Саїд", військовий ЗСУ:

На бетонні не ляжеш, навіть якщо ти лежиш в спальнику, все одно від бетону тягне. Навіть якщо тих пару сантиметрів від землі, то вже набагато краще. Просто коли трясе від холоду, ти і заснути не можеш, а на таких ношах розкладушці можна і поспати.

Випробувати гамак на фронті погодились військові на Донецькому напрямку.

Якщо буде в достатньому получатися, просимо допомоги, таких гамаків підготувати як найбільше.

Волонтери готові щодня шити до десяти таких гамаків. Головне, щоб було із чого та на чому.