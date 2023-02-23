До блогера завітали з обшуком

​​Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисяч донатів для Збройних сил України. Про це повідомила поліція Києва.

24-річний хлопчина розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували гроші до віртуального гаманця.

Він дізнався про вразливість програмного забезпечення сайту для збору коштів для ЗСУ та скористався цим. Блогер-злодюжка 33 рази заліз у скриньку для армії, та вкрав загалом 340 000 грн.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили носії інформації, які підтверджують крадіжки, та гроші, "здобуті злочинним шляхом".

Запобіжний захід горе-блогеру ще не обирали, він висловив готовність співпрацювати зі слідством та відшкодувати завдані збитки у повному обсязі, заявила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.