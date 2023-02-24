У п'ятницю. 24 лютого. голова Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами. наші захисники підуть у контрнаступ і наразі йде робота над тим, щоб його забезпечити.

Ми вступаємо в новий період. З новим завданням - перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога - це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку росії.

Міністр зазначив, перемога - це коли Україна буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах, успішною, заможною, сильною, а росії у нинішньому вигляді не буде.

Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих.

Він звернув увагу на те, що є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну, тож "ми у цій битві не самі".

Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі - української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд.

За його словами, також в Україні буде нова якість оборони за рахунок технологій.