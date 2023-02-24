За рік повномасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 106 медичних працівників. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За цей рік 106 наших колег, медичних працівників, загинули, з них 33 - на робочому місці. Страшні цифри для країни в серці Європи у 21 сторіччі. Проте такою є наша жахлива реальність. Пам’ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя в цій війні. Дякуємо кожному і кожній, хто сумлінно виконує неоціненну роботу з порятунку інших.

У відомстві наголосили, що за словосполученням "медична система" стоїть не тільки і не стільки великий державний механізм, будівлі лікарень, аптек, пологових будинків, не тільки сучасне обладнання.

Медична система - це передусім люди. Медичні працівники, які зранку 24 лютого вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати і ставити на ноги своїх пацієнтів. Вони ж продовжують це робити й досі, навіть в умовах відключень енергопостачання і обстрілів, усі 365 днів.

Нагадаємо, у ніч проти пʼятниці, 24 лютого, окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона.