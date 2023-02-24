Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні: момент удару та наслідки (відео) [ Редагувати ]
У ніч проти пʼятниці, 24 лютого, окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.
Ще одна мета російської артилерії – одна з міських лікарень Херсона. Через ворожі обстріли пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу", - розповіла влада.
Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.
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