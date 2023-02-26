Землетрус магнітудою 6,1 стався у суботу ввечері, 26 лютого, біля східної частини північного японського острова Хоккайдо.

Про це повідомляється у звіті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Згідно з повідомленнями влади регіону, попередження про цунамі не надходило. За даними Національного дослідницького інституту наук про Землю Японії, землетрус стався біля півострова Немуро на глибині 61 кілометр.

Повідомлень про травми чи пошкодження не надходило. У двох муніципалітетах на Хоккайдо землетрус було оцінено як "нижче 5" за японською 7-бальною шкалою інтенсивності, що вимірює рух ґрунту.

За даними Японського метеорологічного агентства, внаслідок землетрусу такої сили предмети падають із полиць, а незакріплені меблі можуть рухатися. Але загрози здоров'ю людей зазвичай немає.