Вони мають бути швидкими, непомітними та дуже уважними! Це про прикордонників. Вони зараз щодня полюють на ухилянтів. Патрулюють 24 на 7 та у будь-яку погоду. На одному з нічних чергувань на Одещині - побував Андрій Анастасов. Його репортаж далі.

Прикордонний наряд, рівняйсь, струнко! Наказую виступити на охорону державного кордону України! Ліворуч! Кроком - руш!

Болградський район на Одещині: до кордону з Молдовою лише декілька метрів - і це одна з "популярних" ділянок серед ухилянтів: військовозобов'язаних чоловіків, які намагаються втекти з України.

Ігор Перегняк, речник Ізмаїльського прикордонного загону:

Навіть був такий випадок на цій ділянці кордону - за раз прикордонники затримали понад п'ятдесят осіб. П'ятдесят одну, здається.

Наряд прикордонників обережно рухається вздовж контрольно-слідової смуги. Тут, посеред безлюдних полів, в будь-який момент можуть опинитися порушники, тож важливе маскування: ліхтарі вимкнені... режим повної тиші.

Позивний "Тритон", начальник підрозділу Ізмаїльського прикордонного загону:

Дуже важливо для прикордонного наряду здійснювати прослуховування, тому що якщо на підступах до державного кордону можливе використання автомобільної техніки - наряд це може почути і насторожитись: що щось може відбуватися.

Керівник підрозділу розповідає: вдень, коли смугу добре видно, прикордонники вишукують сліди втікачів на землі…

Позивний "Тритон", начальник підрозділу Ізмаїльського прикордонного загону:

На ґрунтовому покриві воно відразу показує відбитки взуття порушників кордону: і ми можемо відразу визначити: чи до України, чи з України, з якого напрямку, куди - чи в тил ділянки, тобто це вже за допомогою службової собачки і вже навченого особового складу вивчаються ці сліди.

...А ось вночі - в нагоді стають тепловізори. І так, кілометр за кілометром, прикордонники можуть крокувати годинами: в залежності від обстановки. І жартують: після початку великої війни побільшало не лише ухилянтів.

Позивний "Тритон", начальник підрозділу Ізмаїльського прикордонного загону:

Під час військово стану заборонено мисливство на контрольній смузі і зростає популяція диких тварин. Особливо на цій місцевості - це дикі кабани і козулі. Дуже цікаво і дуже гарно на це дивитися - око радує, що таке є.

У наряді разом зі своїм наставником німецька вівчарка Тор. Пес дружній, любить погратися, але коли доходить до патрулювання… краще порушникам не попадатися.

Тор, Тор, служи!

Олексій, військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону:

Основний навик собаки - переслідування людини по запаховому сліду: вона повинна людину знайти по запаховому сліду, а також речі її. Собака, коли знаходить людину, повинна обгавкати її і позначити голосом, що знайшла людину.

Цього разу ці навички Тору демонструвати не довелося: ознак порушення кордону не було - і прикордонники повертаються до намету, щоб відпочити. Офіційно це називається "місце тривалого несення служби".

Облаштоване все для життєдіяльності людей: буржуйка є, хлопці собі дрова - заготовлені. Є. Ну, от так хлопці відпочивають собі. Вийшли на кордон для служби, прийшли, трішки відпочили - і знов на кордон.

Поруч - і польова кухня, і їдальня. Все зроблене своїми руками.

Ну, от хлопці молодці, час свій особистий - тих дві-три годинки мають відпочити, але і не ліняться щось приготувати: крім того, що сухпайок видається - тож так само і приготувати собі щось по-домашньому.

Позивний "Слобода", військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону:

І що сьогодні на вечерю? - Сьогодні борщ на вечерю приготували український. - А хто готував? - Готував я, готуємо кашу, гречану кашу, перлову кашу готуємо. Ну, що подобається хлопцям, то й готуємо!

Такі намети встановлені біля "найгарячіших" ділянок кордону - бійці тут завжди у бойовій готовності, а патрулюють цілодобово. Наразі, кажуть у службі, ситуація на півдні Одещини трохи покращилася, але все одно - ухилянти трапляються часто.