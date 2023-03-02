Уявимо, що ви, надивившись на людей, які безтурботно катаються на компактному двоколісному транспорті, теж захотіли купити електросамокат у Києві чи іншому місті нашої країни. Про що варто подумати перед покупкою, і яких помилок не зробити, будучи новачком у цій справі?

Продумайте маршрути

Заздалегідь подумайте, як і де ви використовуватиме електросамокат. Ідеальна ситуація, якщо на ваших передбачуваних маршрутах немає сходів, щонайменше бордюрів і величезних ям на дорожньому покритті.

Пам'ятайте, що електросамокат – це зручний та функціональний транспорт. Але у нього є обмеження – звичайна модель може їздити тільки відносно гарного асфальтного покриття. Якщо у вас в планах кататися легким бездоріжжям, вибирайте модель зі збільшеними колесами і потужнішим двигуном.

Занадто потужно – надто важко

Звичайно, дорослим чоловікам, які люблять техніку, завжди хочеться чогось потужнішого. Однак у випадку з електросамокатами потужний двигун і акумулятор великої ємності означатимуть, що сам транспорт важитиме більше середньостатистичної моделі.

Для використання у місті підійде електросамокат із середніми показниками вагою 10-15 кілограмів. Він набагато зручніший і легший у перенесенні.

Питання зберігання

Незважаючи на всі переваги, користуватися електросамокатом цілий рік ви, швидше за все, не зможете. Комфортно їздити на ньому можна тільки в теплу погоду та сухе дорожнє покриття. Це означає, що в снігову та морозну погоду його потрібно десь зберігати (варіант із паркуванням на вулиці не підійде).

На щастя, електросамокат можна легко занести в квартиру або під'їзд, а моделі, що складаються, не займатимуть багато місця.

Для того щоб тимчасове паркування було безпечним, потрібно заздалегідь підготуватися – убезпечити електросамокат протиугінним пристроєм – як мінімум замком.

Зважте самі

Важливий критерій вибору – це максимально допустиме навантаження на самокат у процесі експлуатації. Більшість моделей розрахована на перевезення 80-100 кілограмів ваги. Рекомендується вибирати модель, яка має в запасі 15-20 кілограм.

Якщо ви плануєте кататися не один, а, наприклад, з дитиною, враховуйте вашу загальну вагу і вибирайте модель з посиленою рамою.

Висоту керма також підбирають індивідуально, враховуючи зростання передбачуваного водія. Якщо взяти самокат із занизьким або високим кермом, керувати ним буде не тільки незручно, але й небезпечно.