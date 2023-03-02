Зеленський змінив начальника Херсонської військової адміністрації [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.
Призначити МРОЧКА Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
Ще одним розпорядженням Зеленський звільнив з цієї посади Галину Лугову, яка протрималася на цій посаді трохи більше шести місяців.
Раніше 34-річний Роман Мрочко обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України. В органах прокуратури працює із 2011 року.
Галина Лугова до 2015 року очолювала одну зі шкіл Херсона. На місцевих виборах її обрали депутатом Херсонської міськради 7-го скликання. У 2020 році вона обралася вдруге, після чого стала секретарем міської ради.
Посаду голови військової адміністрації Херсона вона обіймала з вересня 2022 року.
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