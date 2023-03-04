Глава МЗС рф сергій лавров виступив на конференції у Делі, яка відбулася після саміту "Великої двадцятки" (G20).

лавров англійською сказав:

Ми намагаємося зупинити війну, яку було розпочали проти нас, використовуючи український народ.

Зал зустрів слова лаврова реготом, невдоволеними вигуками та шумом. Розгублений міністр кілька секунд мовчки дивився у зал, не знаючи як реагувати (відео з 28,48).

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час короткої особистої розмови з главою МЗС росії сергієм лавровим закликав російського міністра "закінчити війну" та зайнятися "осмисленою дипломатією".