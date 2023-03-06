У понеділок, 6 березня на позачерговому засіданні Кабмін призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.

Глава уряду повідомив, що тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата на вступ до ЄС.

Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.

Семен Кривонос - керівник Державної інспекції архітектури та містобудування. Разом із ним на посаду директора НАБУ претендували:

Сергій Гупяк - начальник 4-го слідчого відділу Територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому;

Роман Осипчук - керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ працює без постійного керівника з 16 квітня 2022 року, коли закінчилися 7-річні повноваження Артема Ситника. Його обов'язки виконував перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.