Комісія відібрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ [ Редагувати ]
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України відібрала трьох кандидатів на подання Кабінету міністрів.
Сьогодні, 4 березня 2023 року, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України через відкрите голосування визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам та мають кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора НАБУ для подання Кабінету Міністрів України.
На посаду Директора НАБУ претендують:
- Сергій Гупяк - начальник 4-го слідчого відділу Територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому;
- Семен Кривонос - керівник Державної інспекції архітектури та містобудування;
- Роман Осипчук - керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.
Переможця, який очолить НАБУ, має обрати Кабінет міністрів України.
Нагадаємо, НАБУ працює без постійного керівника з 16 квітня 2022 року, коли закінчилися 7-річні повноваження Артема Ситника. Його обов'язки зараз виконує перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.
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