Російські військові поповнюють втрати бронетехніки застарілими танками та БТР - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Російські військові на тлі втрат важкої бронетехніки в Україні змушені задіяти застарілі танки та бронетранспортери радянської розробки. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у своєму щоденному огляді ситуації в Україні.
Зокрема, йдеться про бойові танки Т-62, які виробляються вже 60 років. З літа 2022-го майже 800 танків Т-62 було знято зі зберігання (тоді ж перші танки цієї моделі були помічені в районі бойових дій). Частину модернізували, встановивши більш сучасні системи прицілювання, які, мабуть, підвищать їх ефективність вночі.
Висока ймовірність, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, яка є головним танковим з'єднанням армії рф, отримають Т-62 у рамках поповнення втрат техніки.
Раніше, йдеться у зведенні, частини 1-ї гвардійської танкової армії мали отримати нові російські танки Т-14 "Армата". У січні британська розвідка повідомляла, що танки цієї моделі, що надійшли до підрозділів російських військ, що воюють в Україні, перебувають у дуже поганому стані.
Крім того, останніми днями в Україні вперше помітили російські бронетранспортери БТР-50, прийняті на озброєння ще 1954 року. Обидва ці "вінтажні" типи бронетехніки будуть вразливі на полі бою, в тому числі через відсутність сучасної броні.
З самого початку вторгнення в Україну росія зазнає серйозних втрат у військовій техніці. Вже у квітні 2022 року - на третій місяць після початку повномасштабної війни - повідомлялося про сотні втрачених танків і тисячі бронемашин.
За даними військово-аналітичного проекту Oryx, з початку бойових дій в Україні росія втратила понад 1700 танків. За оцінками британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень на лютий 2023 року, за 12 місяців війни рф втратила майже половину своїх сучасних танків Т-72Б, Т-72Б3М та Т-80.
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