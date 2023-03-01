Міністерство оборону України та Генеральний штаб працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема, щодо дотримання прав мобілізованих.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр за підсумками спільної наради представників Міноборони, Генштабу та керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави. Повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, у тому числі і для ТЦК СП. Крім збільшеного обсягу роботи, зявився ряд завдань, продиктованих війною.

Тому, сьогодні на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.