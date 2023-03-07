США передали Україні високоточні бомби JDAM-ER. Про це повідомив командувач ВПС США у Європі та Африці генерал Джеймс Хекер, пише The War Zone.

За його словами, модифіковані комплекти JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) на основі системи глобального позиціонування, яка дозволяє перетворювати звичайні авіаційні бомби на керовані, Штати поставляють ЗСУ останні три тижні.

Генерал уточнив, що Україна має обмежену кількість цих бомб.

Нещодавно ми відправили (Україні - ред.) високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії та діють трохи далі, ніж бомба з гравітаційним скиданням, і мають точність (наведення - ред.)... У них достатньо (бомб - ред.), щоб завдати пару ударів.

Бомби JDAM-ER використовуються ВПС та ВМС США, їх також продали більш ніж у 26 країнах. 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

Конструкція з GPS-наведенням кріпиться на авіабомбу масою від 226 до 907 кг та за допомогою крил дозволяє їй планувати до цілі на відстані до 72 км.

Нагадаємо, США оцінюють навички двох українських пілотів керувати літаками.