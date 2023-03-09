У Волновасі обстріляли автобусне підприємство (відео) [ Редагувати ]
Вранці 9 березня обстріляли Волноваху на непідконтрольній території на Донеччині. Під удар потрапило автобусне підприємство, повідомляють про загиблого.
Окупанти стверджують, що українські війська обстріляли Волноваху з HIMARS. У мережу виклали фото на відео наслідків удару.
по темі
У пʼятницю, 3 березня, російські окупанти обстріляли Дружківку у Донецькій області
У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли частину ДСНС у Святогірську Краматорського району Донецької області. За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені
Взяття Бахмута силами рф, якщо воно станеться, стане межею можливостей російського наступу на сході України. Про це пишуть у своєму новому звіті експерти американського Інституту вивчення війни (ISW)
У четвер, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал"
У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву