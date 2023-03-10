"Верховний суд" самопроголошеної "лнр" засудив до 13 років суворого режиму українського журналіста та правозахисника Максима Буткевича, який став до лав захисників України на початку березня 2022 року.

У Слідчому комітеті росії (СКР) стверджують, що 46-річний Буткевич став командиром взводу окремого спеціального батальйону "Берлінго" у званні лейтенанта та брав участь у бойових діях на Донбасі. У полон він потрапив у липні 2022 року поблизу містечка Гірське на Луганщині.

Максим Буткевич під час допиту

За версією звинувачення, 4 червня Буткевич начебто обстріляв житловий будинок на вулиці Гагаріна у Сєвєродонецьку з протитанкового гранатомета Panzerfaust-3 "з метою залякування" цивільного населення. Це начебто призвело до поранення двох жінок - матері та доньки.

За даними судилища, Буткевич начебто сам "зізнався" у стрільбі по цивільних, а потім, коли його вивезли на місце події, під відеозапис "показав", як усе сталося.

Максим Буткевич під час "слідчих дій"

За результатами так званого "розслідування" Максиму Буткевичу висунули звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ст. 30 та ч. 2 ст. 105 ст. 356 та ст. 167 КК РФ (замах на умисне вбивство двох і більше осіб, скоєне загальнонебезпечним способом; застосування заборонених засобів та методів ведення війни; умисне знищення чи пошкодження майна).

Вынося приговор, суд признал показания подсудимого Буткевича и свидетелей, которые легли в его основу, достоверными и согласующимися друг с другом. У суда они не вызвали никаких сомнений, поскольку были получены с соблюдением необходимых требований уголовно-процессуального законодательства России.

Українського патріота було засуджено до 13 років колонії суворого режиму. Буткевич відбуватиме покарання на території окупованої Луганщини.

Нагадаємо, 7 березня Україна повернула з полону 130 захисників.

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