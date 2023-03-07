Україна повернула з полону 130 захисників (відео) [ Редагувати ]
Україна повернула з російського полону 130 захисників. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».
Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку.
Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього.
Міністерство оборони рф повідомило, що 7 березня з" підконтрольної київському режиму території" повернулися 90 російських військовослужбовців. Їх літаками доставили до Москви.
Варто зазначити, що у листопаді 2022 року активізувався обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, 11-го - 45 військових, 23-го - 36, 24-го - 50, а 26-го - 12.
1 грудня Київ виміняв 50 українських бійців, 6-го - 60, 14-го - 64, а 31-го - 140 захисників. 8 січня 2023-го - 50 захисників.
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