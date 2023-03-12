Учасник Олімпійських ігор у Токіо японський волейболіст Фудзії помер від раку [ Редагувати ]
Японський волейболіст Наонобу Фудзії, який виступав у складі національної збірної на Олімпійських іграх у Токіо, помер від раку шлунка на 32-му році життя. Про це повідомила у неділю Японська волейбольна асоціація.
Наонобу Фудзії, який представляв чоловічу збірну Японії на Олімпіаді в Токіо та залишив велику спадщину в світі японського волейболу, помер у п'ятницю 10 березня. Ми хочемо висловити щирі співчуття його рідним і близьким і подякувати за його численні заслуги за життя.
Фудзі народився в 1992 році. Він виступав за японський волейбольний клуб Toray Arrows з префектури Сідзуока. У 2022 році у нього виявили рак шлунка на четвертій стадії, який дав ускладнення на мозок.
Японська збірна з волейболу на Олімпіаді в Токіо дійшла чвертьфіналу, в якому програла Бразилії з рахунком 0-3.
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