Італія вперше за 24 роки стала чемпіоном світу з волейболу (відео) [ Редагувати ]
Чоловіча збірна Італії обіграла команду Польщі у фінальному матчі чемпіонату світу з волейболу. Зустріч відбулася в ніч на неділю у польському місті Катовіце.
Матч завершився з рахунком 22:25, 25:21, 25:18, 25:20 на користь збірної Італії. Італійська команда виграла усі матчі на чемпіонаті світу. Для команди Польщі ця поразка стала єдиною на турнірі. Поляки перемагали на двох попередніх чемпіонатах світу.
ITALY 🇮🇹: 2022 WORLD CHAMPIONS!!!— Volleyball World (@volleyballworld) September 11, 2022
After 2️⃣4️⃣ years, the world title is going back to Italy!
⚡️ #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/x8Y4tu27jP
Бронзові медалі чемпіонату світу виборола збірна Бразилії. У матчі за третє місце бразильці здолали команду Словенії (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). У чвертьфіналі словенці здолали збірну України.
Збірна Італії вчетверте стала переможцем чемпіонату світу. Раніше команда перемагала на змаганнях у 1990, 1994 та 1998 роках.
Нагадаємо, що у червні українки виграли "бронзу" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу.
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