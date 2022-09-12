Чоловіча збірна Італії обіграла команду Польщі у фінальному матчі чемпіонату світу з волейболу. Зустріч відбулася в ніч на неділю у польському місті Катовіце.

Матч завершився з рахунком 22:25, 25:21, 25:18, 25:20 на користь збірної Італії. Італійська команда виграла усі матчі на чемпіонаті світу. Для команди Польщі ця поразка стала єдиною на турнірі. Поляки перемагали на двох попередніх чемпіонатах світу.

Бронзові медалі чемпіонату світу виборола збірна Бразилії. У матчі за третє місце бразильці здолали команду Словенії (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). У чвертьфіналі словенці здолали збірну України.

Збірна Італії вчетверте стала переможцем чемпіонату світу. Раніше команда перемагала на змаганнях у 1990, 1994 та 1998 роках.

Нагадаємо, що у червні українки виграли "бронзу" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу.