Чоловіча збірна Італії обіграла команду Польщі у фінальному матчі чемпіонату світу з волейболу. Зустріч відбулася в ніч на неділю у польському місті Катовіце.

Матч завершився з рахунком 22:25, 25:21, 25:18, 25:20 на користь збірної Італії. Італійська команда виграла усі матчі на чемпіонаті світу. Для команди Польщі ця поразка стала єдиною на турнірі. Поляки перемагали на двох попередніх чемпіонатах світу.

ITALY 🇮🇹: 2022 WORLD CHAMPIONS!!!



After 2️⃣4️⃣ years, the world title is going back to Italy!



⚡️ #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/x8Y4tu27jP