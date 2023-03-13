Продюсер та другий режисер українського документального фільму "Будинок зі скалок", який на "Оскарі-2023" був представлений у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм", Азад Сафаров в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував перемогу стрічки "Навальний" у цій категорії.

Сафаров заявив, що перемога картини про російського "опозиціонера" вчергове є підтвердженням того, що російська пропаганда дуже добре працює:

Ми дуже хотіли привезти цю нагороду Україні в ці важкі часи. Але, ми гадаємо, що ми мали виграти не лише тому, що ми з України, а тому що наш фільм дуже якісний, дуже ціннісний. Він розповідає про дуже важливі речі. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тут є різні причини. Ми розуміємо, що російська пропаганда дуже добре продовжує діяти, дуже гарно представляє так званими опозиціонерами так званих політиків.

Усі 10 днів, які українська делегація перебувала у Лос-Анджелесі, вони активно розповідали про звірства російських окупантів на українській землі. Багато спілкувалися з журналістами, ділилися, якою є Україна:

Просто на "Оскарі" підходило багато людей і дякували за те, що ми там є. Передавали привіт Україні, казали, що нас підтримують. Найголовніше для нас, - що ми привертали, привертаємо і будемо привертати багато уваги через кіно до України. І так шкода, що ті хто вийшли на сцену, переможці у цій категорії (Найкращий документальний повнометражний фільм - ред.), жодного слова не сказали про Україну, жодної підтримки Україні не висловили. Тому, я дуже сумніваюся, що тут можна говорити про опозиційність.

Нагадаємо, що на "Оскарі" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" була представлена українська документальна стрічка "Будинок зі скалок". У ній йдеться про дітей, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту на Донбасі.

Телеканал "Інтер" зняв сюжет у США про українську стрічку "Будинок зі скалок".