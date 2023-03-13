У МЗС відповіли на образи уряду Грузії про "брудних невдах" в українській політиці [ Редагувати ]
Грузинська влада майже дослівно повторює тези російської пропаганди, коли звинувачує Україну в "підготовці держперевороту в Грузії", "втягуванні її у війну з росією" та "надсиланні сил для розпалювання громадянської війни". Про це заявив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, реагуючи на заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.
За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв.
Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.
Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада.
За словами дипломата, заяви грузинських політиків "не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів".
У неділю прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі в ефірі каналу Imedi закликав президента України Володимира Зеленського та українських політиків утриматися від втручання у внутрішні справи його країни. Також він назвав українських політиків "брудними невдахами".
Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням [в політику країни].
Нагадаємо, 8 березня президент Зеленський подякував тим, хто на протестах у Грузії тримав українські прапори.
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