Прем'єр Грузії поскаржився на "втручання" України [ Редагувати ]
У неділю, 12 березня, прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав Україну не "втручатись" у справи його країни. Про це свідчить його заява під час прямого ефіру на телеканалі Imedi.
В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою.
Проте після цього він розкритикував українського президента Володимира Зеленського за те, що той підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".
Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням (в політику країни - ред.).
Він зазначив, що бажає Україні миру та об’єднання країни.
Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім.
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