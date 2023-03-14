Навчання майбутніх бійців нової "Гвардії наступу" відбувається у посиленому режимі: репортаж із Волині [ Редагувати ]
Навчання майбутніх бійців нової "Гвардії наступу" відбувається у посиленому режимі, адже перед ними стоїть завдання - контрнаступати і виборювати перемогу якнайшвидше. Із навчального центру на Волині, де тренують добровольців штурмової бригади "Лють", - наш наступний матеріал.
Плотно взяли зброю. Загальна команда: одиночними, вогонь!
Понад сто чоловіків із автоматами опановують ази воєнної справи. Кожен доброволець добре знає навіщо взяв зброю в руки.
Андрій Найдюк, новобранець бригади "Лють":
Хотів взагалі йти в "Азов". Але знайомий в мене працює в поліції. Говорить, що буде дуже хороший батальйон, хороша підготовка і хороші кадри - вирішив піти сюди. Здав фізо, тести, пройшов медогляд. Хочеться допомогти відвоювати нашу землю від цієї нечисті.
Серед майбутніх бійців штурмових бригад багато хто взагалі не має воєнного досвіду. Тому як поводитися зі зброєю та вибухівкою новобранців навчають досвідчені інструктори.
Владислав Купріянчик, інструктор із вогневої підготовки:
Люди дуже зацікавлені в цьому, в кожного з них горять очі, вони хочуть зі зброєю працювати, бо розуміють, яка ситуація в нас в крані і тому навички, навіть якщо їх немає, вони їх здобувають з кожним днем.
Окрім вогневої підготовки - фізичні вправи.
Дмитро Біляк, новобранець бригади "Лють":
Бігаємо, займаємося, щоб себе в формі добре тримати. В мене тато служить, в мене є така мотивація, щоб теж допомагати і піти по кроках свого тата.
Кожен майбутній боєць також має навчитися швидко надавати першу допомогу пораненому побратиму.
Роман Юркевич, інструктор із тактичної медицини:
В тактичній медицині задачі такі, щоб надати допомогу пораненим, уникнути додаткових втрат і виконати бойове завдання.
Цим чоловікам - від 18-ти до (55) п'ятдесяти п'яти років. Різні за характерами, рівнем фізичної підготовки та досвідом, вони мають єдину мету - звільнити батьківщину від російської орди.
Юрій Петросян, новобранець бригади "Лють":
Я почув слоган "Перетвори свою лють на зброю". Як і в кожного українця, в мене своя лють, яка неймовірна до цієї нечисті, що прийшла на нашу землю. І от я, не вагаючись, вибрав саме "Лють". Маю дружину і двох діток, 7 років і 5 місяців. Тому може мене і потягнуло в "Лють", бо моя дитина народилася в часи війни.
Набір до штурмових бригад "Гвардії наступу" - досі триває. У тренінговому центрі очікують на всіх охочих стати на захист країни та вигнати окупанта з української землі.
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