У Харкові жінка "наводила" ракети ворога на пункти видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

За матеріалами Служби безпеки, суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.