У Харкові жінка "наводила" ракети ворога на пункти видачі гуманітарної допомоги [ Редагувати ]
У Харкові жінка "наводила" ракети ворога на пункти видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.
За матеріалами Служби безпеки, суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
по темі
Голова Золочівської громади Львівської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу
Мінреінтеграції звертається до мешканців тимчасово окупованих територій: ні в якому разі не підписуйте жодних дозволів
У середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали вибухи
Двоє чоловіків з гумовим човном рухалися в бік угорського кордону
В Києві можуть бути мережеві обмеження світла