Верховний суд Сполученого Королівства ухвалив рішення на користь України у справі про дефолт по єврооблігаціям на $3 млрд. Розгляд стосувався кредиту, який росія видала українській владі, коли президентом був Віктор Янукович. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Верховний Суд Сполученого Королівства постановив, що справу потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Велика перемога справедливості та верховенства права, Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того як росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судів Сполученого Королівства, цим підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль.

росія, діючи через свою довірену особу, намагалась переконати англійський суд постановити рішення на користь росії, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій. Але, у кінцевому підсумку, Верховний Суд відхилив прохання москви та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів.

Як зазначив суддя Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу "є однозначно сильною", і "погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році".

Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду. Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення росії до України у лютому 2022 року", але Лорд Карнват, суддя Верховного Суду зазначив, що подальшу поведінку росії неможливо ігнорувати.

Час розсудить чи має росія сміливість продовжувати висувати свої вимоги у справі, наразі росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду у англійському суді. Тепер на росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані росією як один із інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Верховного суду Сполученого Королівства "черговою перемогою" України над росією.

Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді 🇬🇧 у справі щодо єврооблігацій на суму $3 млрд. Суд вирішив, що захист 🇺🇦 на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023

Йдеться про позику $3 млрд у вигляді облігацій, викуплених росією у грудні 2013 року, коли Україною керував Віктор Янукович. Термін погашення за бондами настав 20 грудня 2015 року. До кінця 2015 року Київ справно обслуговував борг, однак потім допустив дефолт щодо цих облігацій.

Нагадаємо, рейтингові агентства S&P і Fitch вважають дефолтом домовленість України про відтермінування платежів за держборгом.