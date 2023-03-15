В італійському Неаполі фанати футбольних клубів "Наполі" та "Айнтрахт", матч між якими має відбутися сьогодні, влаштували масові заворушення.

Ультрас "Наполі" напали на автобуси вболівальників німецького "Айнтрахту". Повідомляється принаймні про двох постраждалих з ножовими пораненнями.

У місті палають автомобілі, літають пляшки та димові шашки. Рознімати фанатів намагається поліція, але співробітникам також дістається - хулігани закидали поліцейських фаєрами, стільцями та столами з літніх веранд кафе.

Матч Ліги чемпіонів між командами має відбутися вже сьогодні ввечері на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони. Раніше влада Неаполя заборонила фанатам "Айнтрахту" відвідувати матч через погрози заворушень.