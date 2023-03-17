1336 кілометрів пішки! Із Києва, ще наприкінці минулого року, вирушили чоловік та його вірний пес на прізвисько Циган. В дорозі вже - 70 днів, позаду - 7 областей, і зупинятися не планують - хочуть обійти всю Україну! Але не заради рекорду - вони збирають донати на підтримку української армії. На Закарпатті з мандрівниками спілкувалася Ірина Ковальчук.

Знайомтесь! Пес Циган і його господар - Василь! Сніг, дощ, - вірних друзів ніщо не зупиняє! Ця парочка пішки подорожує Україною!

Нам сьогодні, Циган, буде трохи важко з тобою йти. Тому що досить волога погода, ішов дощ і ми йдемо по трасі міжнародній, де багато фур, і коли фура біля нас проїжджає, мусим сходити на обочину. Пісок і камінння травмують лапи, заважають іти. Довелося навіть зробити зупинку, аби обробити рану. Все необхідне для першої допомоги - завжди під руками! Коли він іде, воно йому отак між подушечками треться і натирає йому. Тому я промиваю і шерсть відрізаю оцю.

Підлікували лапу - і знову в дорогу! Зараз прямують до містечка Чоп на кордоні з Угорщиною. А вирушили з Києва ще торік 25-го грудня. Подолали понад тисячу триста кілометрів, перш ніж дісталися до Ужгорода!

А ідея в тому, щоб обійти всю Україну і закінчити нашу подорож в День перемоги на деокупованих територіях. - Ви дуже оптимістичні! -Я б сказав реалістичні, я розумію, що нам довго доведеться іти! Ми збираємо ще паралельно донати.

Василь Катола, житель Києва:

Хочеться, щоб люди пам'ятали - іде війна. І донати - це не благодійність, це інвестиція у вашу ж безпеку. А вже донати після війни також треба робити для військових, нам їх треба підтримувати, лікувати, забезпечувати їхні сімʼї.

Прізвисько пса - теж символічне, каже Василь.

Василь Катола, житель Києва:

Ми от шукали переклади, що означає Циган, то з древньогрецької означає "недоторканий", а з англійської є тлумачення – "мандрівник". Це чорний тер'єр, йому 2,5 роки, важить 50 кг, це порода - службова охорона.

Циган - слухняний та невибагливий, любить купатися. Просто ідеальний супутник. Втім, перш ніж вирушити у велику мандрівку, господар порадився з кінологом.

Василь Катола, житель Києва:

Для того, аби розуміти, як він буде реагувати на людей, чи витримуватиме далекі відстані, розумів, будемо іти селами, де багато собак, які будуть на нас кидатися. Кінолог у цьому плані допоміг.

Втім найбільше вухань боїться не людей чи собак, а повітряної тривоги. Василь каже, аби заспокоїти, обіймає свого улюбленця та пригощає смачненьким.

Василь Катола, киянин:

В Києві жили в такому районі, де нас прямо обстрілювали. Ми з ним перший тиждень війни практично з ванни не виходиди. Бачите, у нього хвіст був догори бубликом, зараз опущений вниз - це означає, що боїться. Все добре.

А найскладніше в дорозі - каже Василь - знайти, де переночувати. З таким велетнем не всі хочуть запрошувати до себе.

Василь Катола, житель Києва:

Мета - обійти всю Україну, всі 25 регіонів, пройти більше 7000 км. Тому що 6999 км - це довжина українського кордону. Це такий символ, щоб наша любов і дружба оберігла кордони. Найголовніша ціль - надихати українців, незважаючи на складності, потрібно мріяти, жити, не відмовлятися від радощів, мислити нестандартно, творити.

А отже попереду - ще багато кілометрів шляху. Йтимуть до перемоги! Із заходу - в бік деокупованих територій на сході України.