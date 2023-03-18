Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Москві може обговорити схеми ухилення росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення до України.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Також голова КНР під час візиту до столиці рф з 20 по 22 березня, ймовірно, порушить тему зацікавленості Пекіна у посередництві у переговорному врегулюванні війни в Україні, зазначають аналітики.

У Кремлі заявляють, що путін та Сі планують підписати невказані двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства рф та Китаю.

"Повідомляється, що китайські компанії продавали гвинтівки, запчастини для дронів та обладнання російським організаціям, які можуть бути використані у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що китайське керівництво розглядає можливість постачання летального обладнання до росії", - йдеться у публікації.

Експерти вважають, що Сі Цзіньпін, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до рф китайського обладнання.

Раніше в ISW озвучували оцінку, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та китайський лідер підписали 1 березня пакет із 16 угод, які можуть сприяти обходу російських санкцій за рахунок спрямування китайських товарів через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на те, щоб позиціонувати Китай як неупередженого стороннього посередника у переговорах між росією та Україною", - йдеться у звіті.