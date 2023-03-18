Купол від шахедів. Над чотирма містами на Львівщині "закрили небо" від ворожих дронів. Територія захисту майже 30 кілометрів.

Моя колега Христина Гашенко розкаже детальніше про спільну розробку українців та ізраїльців. Наскільки вона надійна і які ще міста в перспективі може захистити?

Жителі Дрогобича, Стебника, Борислава та туристичного Трускавця тепер захищені від ворожих дронів. Про створений купол, вперше за 10 місяців його існування розробники наважились відкрито розповісти.

Стендап Христина Гашенко, кореспондентка:

Ми знаходимося на одному із полігонів Львівщини. Територія тут не велика. Всього 6 гектарів. Але цього достатньо щоб продемонструвати роботу протидронової системи.

Ворожі БПЛА члени місцевої тероборони із повітряного простору виловлюють за допомогою невеликого обладнання.

На тринозі 3 кілограмова протидронова рушниця та 12 кілограмова до неї батарея.

Олександр Томошенко, командир групи швидкого реагування по боротьбі з дронами:

Тут подається електромагнітна хвиля антени, воно глушить повістю сигнал GPS, яким керується дрон. Включаємо живлення і починаємо працювати.

На полігоні рушниця цілиться у популярний на фронті китайським безпілотником. Висота літального апарата, цього разу не велика - кількасот метрів. Втім рушниця може впіймати дрона на відстані до 2-х кілометрів.

Летить дрон на нас, я починаю по ньому працювати. Все він став, я його буду тримати. З тим обладнанням, що є тут, я можу працювати півтори години

Тим часом сигнал дрона зникає. За своїм літальним апаратом, який сьогодні виконує роль ворожого безпілотника, із пульта управління спостерігає один із розробників системи Віталій Ковалевський.

Віталій Ковалевський, розробник системи протидії дронів:

Я повністю втрачаю зв'язок з дроном. Я не можу керувати ним, я не можу отримати з нього відеосигнал, жодних відомостей про дрон, я не знаю, де він знаходиться.

Після пастки електромагнітних хвиль ворожі дрони падають. Чужі безпілотники добровольці тероборони виявляють за допомогою спеціальної системи, яка складається з радарів розташованих на території ОТГ. Її радіус - майже 30 кілометрів.

Олександр Томошенко, командир групи швидкого реагування по боротьбі з дронами:

У нас є система спостереження, яка нам зараз доповідає чи є дрон у небі. Бо раніше було таке ще щось летить, будь-яка зірка, супутник - і то були хибні виїзди . Зараз дякуючи тому обладнанню, ми бачимо, чи реально летить дрон.

Від початку роботи на території ОТГ протидронова система «заглушила» понад 10 літальних апаратів. Систему захисту розробила одна з українських компаній спільно із колегами з Ізраїлю. Співпраця давня - почалася ще у 2019. За цей час таку розробку придбали чимало іноземних країн. Серед них Об'єднані Арабські Емірати.

Юрій Момот, перший заступник генерального директора компанії-розробника:

Поставляли обладнання для супроводження колони для глушіння сигналів для перших осіб держав. Їм сподобалося, система виявилася ефективною. Вона глушить всі радіосигнали, і зробити радіопідрив колони неможливо.

Для захисту 4 міст Львівщини протидронова система коштує майже 2 мільйони доларів. З якого бюджету платитимуть за безпеку у небі, очільник Дрогобича ще не знає.

Тарас Кучма, голова Дрогобицької ОТГ:

Це ціла система, повністю все закрите, купол так званий. Ми підписали договір, що ми частково і поступово будемо за це все платити, оплачувати. Але це в майбутньому.

Зараз розробники вдосконалюють систему, аби глушити й дрони-камікадзе, серед яких шахеди. Плани, кажуть, уже є.

Орен Флакс, співзасновник компанії-розробника:

Наше обладнання вже використовується в точках бойових дій. Ми отримуємо рекомендації з фронту і переробляємо систему по ситуації. Відповідно, обладнання працюватиме проти шахедів і дронів-камікадзе. Наші системи в принципі не повинні бути гірші ніж, ті що може запропонувати Ізраїль.

Створення більш потужної системи захисту неба - це питання кількох місяців, а також грошей, кажуть розробники.