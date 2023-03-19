Вайомінг став першим штатом США, в якому заборонили таблетки для аборту [ Редагувати ]
Губернатор штату Вайомінг Марк Гордон підписав 17 березня закон про заборону таблеток для абортів. Це перший штат США, в якому введена подібна заборона.
Закон забороняє медикаментозний аборт за винятком низки випадків, зокрема лікування мимовільного викидня. За продаж таблеток для аборту передбачено покарання у вигляды позбавлення волі до шести місяців та штраф до $90 тис. При цьому закон не передбачає кримінального переслідування жінок, які вчинили медикаментозний аборт.
Як пише Axios, окружний суддя Техасу Метью Качсмарик збирається відкликати у Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) дозвіл на продаж міфепрістону, одного з головних препаратів для переривання вагітності. Це могло б суттєво полегшити запровадження заборони на медикаментозний аборт на території всіх США.
У червні 2022 року Верховний суд США скасував федеральні гарантії права на аборт, передавши повноваження щодо заборони або дозволу абортів законодавчим органам самих штатів. Відтоді вже 11 штатів ухвалили закони, які обмежують право на аборт.
Нагадаємо, що у 2018-19 роках аборти заборонили в американських штатах Айова та Алабама, а у квітні 2021-го - в Айдахо та Арізоні. З 1 вересня 2021 року аборти заборонені у Техасі. Переривати вагітність заборонено, якщо ембріон має серцебиття. Як правило, його можна побачити та почути на УЗД вже на 5-6 тижні вагітності.
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