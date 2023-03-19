путін заявив, чому не розпочав повномасштабну війну в Україні ще 2014 року [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін відповів на запитання пропагандиста, чому не розпочав повномасштабну війну в Україні ще 2014 року.
Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем! Но как выясняется сейчас, мы это видим - нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров, и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям...
Что касается готовности и целесообразности (почати війни в 2014 році - ред.): знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны.
За словами путіна, у 2014 році росія не могла відмовити жителям Криму в підтримці, оскільки "на них наїжджали нацики".
Все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно! Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите! Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики.
Також путін заявив, що у 2014 році росія не була готова до війни ані з погляду економіки та фінансів, ані з військової точки зору.
У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф. Аналогічний ордер на арешт був виданий щодо уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
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