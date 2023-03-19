Президент росії володимир путін відповів на запитання пропагандиста, чому не розпочав повномасштабну війну в Україні ще 2014 року.

Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем! Но как выясняется сейчас, мы это видим - нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров, и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям... Что касается готовности и целесообразности (почати війни в 2014 році - ред.): знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны.

За словами путіна, у 2014 році росія не могла відмовити жителям Криму в підтримці, оскільки "на них наїжджали нацики".

Все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно! Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите! Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики.

Також путін заявив, що у 2014 році росія не була готова до війни ані з погляду економіки та фінансів, ані з військової точки зору.

У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф. Аналогічний ордер на арешт був виданий щодо уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.