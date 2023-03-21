Захисники зможуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини у кріобанках [ Редагувати ]
Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №8011, який дозволяє захисникам безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Про це повідомила одна з розробниць документа, народна депутатка Оксана Дмитрієва.
256 - за! Проект закону 8011 про право учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство прийнято у першому читанні! Ще один крок - і наші військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини за кошти держави.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що внаслідок вторгнення росії в Україну захисники та захисниці отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій і відповідно до можливості стати біологічними батьками.
Метою законопроєкту вказують "створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції".
Законопроект не передбачає запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства чи материнства.
Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця має визначатись Кабміном з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.
За розрахунками профільних медичних закладів собівартість забору статевих клітин становить 450 грн для чоловіків і 1 425 грн для жінок.
Необхідні медичні обстеження перед забором клітин у здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії.
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