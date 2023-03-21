Верховна Рада запровадила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, яких вперше прийняли на військову службу за контрактом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент прийняв в цілому законопроект №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби. "За" - 262 голоси.

Пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Встановлено строки проходження військової служби за контрактом на термін від 1 до 10 років, а положення щодо шестимісячного строку служби виключено.

Для військовослужбовців, які закінчили військові ВИШі, заклади фахової передвищої військової освіти та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, термін контракту становитиме 5 років.

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців військової служби за призовом осіб з числа резервістів у особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період, строк військової служби встановлюється один рік.

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