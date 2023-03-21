Американська компанія Google 21 березня повідомила про відкриття доступу до свого чат-боту Bard, який розглядається спостерігачами ринку як конкурент гучному чат-боту ChatGPT від компаній OpenAI та Microsoft.

Наразі доступ буде відкритий для обмеженої кількості власників облікових записів Google зі США та Великої Британії. Потім компанія поступово розширюватиме охоплення користувачів і мов, на яких може працювати Bard. Google зазначає, що Bard не є заміною пошукача, а лише доповненням до нього.

Спостерігачі ринку давно чекали на вихід чат-бота від Google. За даними The New York Times, ще в грудні керівництво Google оголосило "червоний код" у зв'язку з виходом ChatGPT.

Компанія побоюється, що просунутий чат-бот від OpenAI та Microsoft може скласти серйозну конкуренцію пошуковому сервісу Google, який домінує на ринку майже 20 років.

Читайте також Технологічна новинка ChatGPT розриває інформаційний простір: що варто знати про бот

На початку лютого Google провела демонстрацію можливостей бета-версії Bard, але штучний інтелект помилився, відповідаючи на запитання одного користувача про відкриття космічного телескопа James Webb. Це одразу обвалило акції Google на 8%.

На початку лютого корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.

Багато ІТ-компаній оголосили про свою роботу над продуктами, подібними до ChatGPT. Китайський технологічний гігант Baidu заявив цього тижня, що, у березні планує завершити внутрішнє тестування свого власного чат-бота ERNIE зі штучним інтелектом. Alibaba також працює над конкурентом ChatGPT, але не розкриває термінів.

Обіцяють, що, як і ChatGPT, нейромережа від Baidu буде здатна генерувати складносурядні відповіді на письмові питання, писати коди для простих програм на кшталт калькулятора, створювати нотатки на задані теми, жартувати, писати вірші тощо.

Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди.