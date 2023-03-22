Робити все можливе для нашої перемоги обіцяють і італійські меценати.

Поставки гуманітарної допомоги в Україну не припиняються. Сьогодні італійські партнери передали потужний генератор медичному закладу на Київщині. Подивіться.

Олександр Артемчук, співзасновник благодійного фонду "Батальйон волонтер":

По закону ми не можемо афішувати, в яку саму точку ми привозимо. Це міри... безпеки.

Те, що ми можемо сказати точно, - цей генератор італійського виробництва потрапить до шпиталю. Позашляховик - до військової частини.

Олександр Артемчук, співзасновник благодійного фонду "Батальйон Волонтер":

Це позашляховик для штурмової бригади і генератор на 230 кіловат, дуже потужний для військового шпиталю, щоб забезпечить безперебійну роботу.

Ціна подарунка, який здатен забезпечувати безперебійну роботу цілого медзакладу, - понад 100 тисяч євро! Ці гроші зібрали для України італійці.

Дмитро, технік-енергетик медзакладу:

Даний генератор зможе забезпечувати безперебійне і довготривале енергозабезпечення нашого військового лікувального закладу... Обладнання медицинське воно енергоємке, навіть дуже... У нас немає таких генераторів, у нас є маленькі, були постійні проблеми з запусками...

В умовах енергетичного терору, що його влаштували в Україні росіяни, медична апаратура вимикається навіть тоді, коли хірурги виконують надскладні операції. Це ставить під загрозу життя пацієнтів. Із потужним генератором таких проблем уникнути легше.

Маріо Метті, президент Асоціації волонтерів Італії:

Ми бачимо ситуацію в Україні, вважаємо це актом перекреслення демократії та свобод. Від самого початку конфлікту ми поруч із українським народом.

Благодійний фонд "Батальйон Волонтер" допомагає воїнам Збройних сил України з 2015-го року - їжею, ліками, технікою... Близько 200 волонтерів працюють в Україні, Німеччині, Бельгії, Польщі, Литві та інших європейських державах. І кожен із них згуртовує довкола себе тисячі небайдужих, які допомагають нашим захисникам наближати перемогу.

Ігор Бондарчук, співробітник благодійного фонду "Батальйон Волонтер":

Хочемо, щоб наші хлопці мали належний рівень обслуговування і робимо все для цього можливе.

Робити все можливе для нашої перемоги обіцяють і італійські меценати.