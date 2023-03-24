Центр легеневих хвороб - єдиний заклад у Закарпатті, де хворі на туберкульоз лікуються стаціонарно.

Він нікуди не зникав. Був до коронавірусу, під час пандемії і залишиться надовго. Сьогодні - у Всесвітній день боротьби з туберкульозом лікарі констратують: у Європі зростає смертність через це захворювання. А Україна і раніше була серед лідерів. А зараз - і поготів. Навіть у відносно спокійному Закарпатті фіксують негативну динаміку. Докладніше про це розкаже Ірина Ковальчук.

Василь вже місяць як пацієнт Центру легеневих хвороб. У свої 52 - захворів на туберкульоз! Каже, й гадки не має, де підхопив. Погіршує стан - цукровий діабет, з яим живе вже з десяток років.

Василь, пацієнт Центру легеневих хвороб:

Дізналися так - захворів просто грипом, з сімейним лікарем перейшли на антибіотики, температура трималася, кашель був, горло - ну як грип, щось не проходило. Порадили іти на рентген, сходив - і вже виявилася хвороба.

Схожа історія і у його тезки - ще одного Василя. Він роками був на заробітках у Чехії. Припускає, сприяла хворобі робота на будівництві, - вологість і холод.

Василь, пацієнт Центру легеневих хвороб:

Відчув слабкість. Почав лікуватися - початку самолікуванням. Ну, простуда - таке. Температури не було. Потім відчув слабість дальше, більше. Звернувся до сімейного лікаря.

Родинам обох Василів пощастило. Після обстеження туберкульозу ні в кого не виявили. На імовірність зараження впливає загальний стан здоров'я людини.

Любов Бондаренко, завідувачка відділення:

Один хворий може заразити 20 чоловік. Але захворіють з них - 7. Це залежить від вірулентності палочки - тобто від її сили. Ну і від здатності організма боротися з інфекцією.

На рентегнівському знімку добре видно, як виглядає туберкульоз.

Любов Бондаренко, завідувачка відділення:

Легеня в принципі уражена вогнищами туберкульозними і в результаті у хворого задишка. Тут є другий знімок - трошки менший процес, уже напевно, самі порозумієте.

За першої ж підозри медики радять робити рентегн. Для найвіддаленіших гірських закарпатських населених пунктів організували два рентгеномобілі. Вони суттєво пришвидшують діагностику.

Сергій Роман, заступник генерального директора Центру легеневих хвороб:

Пересувний фг - аппарат українського виробництва може в день прийняти від 50 до 80 чоловік. Зображення передається лікарю сюда на робоче місце і лікар відразу може бувально за 5 секунд бачити знімок і описати його.

Центр легеневих хвороб - єдиний заклад у Закарпатті, де хворі на туберкульоз лікуються стаціонарно. Наразі зі 120 пацієнтів, тут 90 мають заразну форму, решта - інфіковані додатково коронавірусом. Левова частка хворих - лікуються амбулаторно під наглядом сімейного лікаря.

Любов Марковцій, медична директорка Центру легеневих хвороб:

Середня тривалість лікування - це 6 місяців при чутливому туберкульозі. Може бути іноді подовжено. Схема лікування стійкого туберкульозу триває від 6-9 місяців до року. Протитуберкульозні препарати для пацієнтів є безоплатні.

Профілактика, виявлення, обстеження, діагностика та лікування хворих на туберкульоз - усі ці функції зараз за сімейними лікарями.

Любов Марковцій, медична директорка Центру легеневих хвороб:

Системи джин-експерт, за допомогою яких проводиться молекулярне генетине обстеження - у нас є 7. Після цих обстежень сімейний лікар, чи лікар-пульмонолог, терапевт, уже скеровує на консультацію фтизіатра.

Попри усі зусилля медиків вчасно виявити та призначити лікування рівень захворюваності на туберкульоз на Закарпатті за останній рік зріс майже на 25 відсотків.

Василь Скрип, генеральний директор Центру легеневих хвороб:

Живемо у стадії війн з російською агресією. І зрозуміло, що виклики у боротьбі з епідеміями - будь якими - збільшилися. Не виняток, на жаль, і туберкульоз. Ріст високий. У різних областях протитуберкульозні заклади працюють у різних режимах. Є заклади розрушені.

Медики зафіксували, що цьогоріч по Україні виявлено 12 тисяч випадків вперше діагностованого туберкульозу. На Закарпатті - майже тисяча. Та головне, що недугу виявили - і тепер справа за лікуванням. А воно - нагадують лікарі - безкоштовне.