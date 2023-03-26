Американці за тиждень зняли з депозитів у банках майже $100 млрд - CNBC [ Редагувати ]
Американці зняли з депозитів у банках $98,4 млрд у період з 8 по 15 березня. Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані Федеральної резервної системи (ФРС). Основний обсяг знятих грошей припав на невеликі банки. У США страхування вкладів обмежене сумою $250 тис.
На тлі нових даних ФРС 24 березня відбулося засідання Ради з нагляду за фінансовою стабільністю. На закритому засіданні чиновники заявили, що банківська система "залишається надійною та стійкою".
З 11 березня був закритий 16-й за величиною банк у США, Silicon Valley Bank (SVB). На кінець 2022 року не було застраховано 89% депозитів банку, або близько $175 млрд. Акції SVB обвалилися майже на 70%, а вкладники спробували зняти з рахунків $40 млрд.
12 березня в США через системні ризики закрили Signature Bank.
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