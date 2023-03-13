Фінансові регулятори штату Нью-Йорк ухвалили рішення про закриття Signature Bank через системні ризики, пов'язані з банкрутством Silicon Valley Bank. Про це йдеться в спільній заяві Міністерства фінансів, Федеральної резервної системи та Федеральної корпорації зі страхування вкладів США.

Усі клієнти Signature Bank, як і Silicon Valley Bank, отримають повний доступ до своїх вкладів, а платники податків не зазнають жодних збитків.

Bloomberg повідомляє, що рішення про закриття Signature Bank стало несподіванкою для керівництва банку, яке дізналося про це незадовго до публічного оголошення. Минулої п'ятниці банк зіткнувся з масовим відпливом депозитів, однак до неділі ситуація стабілізувалася.

За даними Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка, до кінця 2022 активи Signature Bank оцінювалися в $110 млрд. Також у банку зберігалися депозити на суму понад $88 млрд.

11 березня фінансові регулятори Каліфорнії закрили Silicon Valley Bank - 16-й за величиною банк США, який обслуговував насамперед технологічні стартапи. Активи Silicon Valley оцінювалися в $209 млрд, з них $175 млрд становили депозити. У США страхування вкладів обмежене сумою $250 тис.

Банкрутство SVB стало найбільшим з часів фінансової кризи 2008 року, банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank.