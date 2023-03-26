Угорщина виступає за припинення вогню, але не згодна на окупацію українських територій - МЗС [ Редагувати ]
Угорщина закликає до негайного припинення вогню в Україні, однак це не означає, що вона підтримує спробу анексії окупованих українських територій. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю Associated Press.
Зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає прийняти статус-кво. Коли закінчиться війна і почнуться мирні переговори, кордони необов'язково мають бути там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз.
Сійярто не вперше закликає до негайних мирних переговорів. Минулого разу український МЗС різко відреагував на ці заклики, попросивши міністра перестати підігрувати росії.
Угорщина систематично блоку є антиросійські санкції ЄС і постачання зброї Україні для відбиття російської агресії.
Днями уряд Угорщини підтвердив вето на заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна.
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