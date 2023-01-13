В Угорщині пояснили, чому заборонили транзит зброї для України [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Влада Угорщини не дозволятиме транзит зброї для українських військових через свою територію. Це викликано турботою про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.
Про це повідомляє глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґергей Ґуйяш.
Чиновник нагадав, що наразі в Україні проживають близько 300 тисяч етнічних угорців.
За його словам, уряд кожної країни сам обирає наскільки сильно хоче підтримати Україну під час війни з Росією. Однак в Угорщні вважають, що якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО - це може призвести до початку Третьої світової війни.
На думку політика, постачання західними країнами важкого озброєння в Україну може стати причиною чергової ескалації конфлікту в Україні.
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