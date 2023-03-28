Українські військові посилено охороняють рубіж із Білоруссю: як проходять навчання [ Редагувати ]
Російська окупаційна армія зменшила чисельність свого угруповання на території білорусі. Нині там перебуває трохи більше чотирьох тисяч вояків ерефії. Вони проходять військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях. Відтак, - ознак підготовки до нового вторгнення з цього боку - наша розвідка не бачить.
І поки окупанти там будуть, північні рубежі посилено охоронятимуть наші військові. Бригади тероборони з Рівненщини та Волині готуються до будь-якого розвитку подій проводять навчання та не зводять очей з кордону.
Вже минуло більше року від початку повномасштабної війни, а ці воїни не сходять зі своїх позицій. Вони бережуть північній кордон на Волині. Бо загроза з боку білорусі і натепер нікуди не зникла.
Бійці цього батальйон Волинської бригади тероборони тримають під вогневим контролем один зі шляхів, який веде до сусідів.
Позивний "Малиш", військовослужбовець Волинської бригади територіальної оборони:
Це одна з важливих доріг, яка може бути стратегічним напрямком. Ми її цілодобово контролюєм.
Завдання "Малиша" та його побратимів: зупинити противника, а за потреби - скоригувати артилерійський вогонь. Вони першими зустрічатимуть ворога.
Віктор, військовослужбовець Волинської бригади територіальної оборони:
Якщо вони тут, то вони просто йдуть на нас і мусимо захищати - тримати попередити дати координати для арти, щоб підтримали.
Військові у повній бойові готовності. Очей з кордону не зводять.
Позивний "Фаза", військовослужбовець Волинської бригади територіальної оборони:
Ми готуємось до виконання бойових дій. Краще б цього не було на нашій території, але до всього треба бути готовими, недооцінювати ворога не можна.
Поки воїни стережуть рубіж, їх оберігає чотирилапа захисниця на прізвисько "Шнеля".
Собака прибилася на позиції до бійців, тут її спочатку відгодували, а потім взяли на службу.
Її вже вивозили з дому - не нужна нікому була. Ми її забрали і вона в нас прижилася і всьо зараз виконує функції охранніка. Охраняє, дає знати, хто йде, хто їде.
Та ніхто не йде і не їде. Поки на кордоні спокійно бійці не втрачають нагоди відточувати навички на полігонах.
Ось у сусідній Рівненщині терборонівці вивели свою потужну зброю. Працюють на зенітно-артилерійських комплексах. Для мобільності їх встановили на вантажівки.
Умовні ворожі цілі шукають, як на землі, так і в небі. Як тільки знаходять - одразу вражають.
Олексій, зенітник Рівненської бригади територіальної оборони:
Метою наших навчань було знищення повітряних і наземних цілей. На відмінно. Всі цілі були вражені. Все знищено. Чесно кажучи, емоції зашкалюють. Адреналін скаче. Відчуття чудове.
Оборонці північних рубежів попереджають окупантів: що їм не місце на українській землі. Але якщо ті наважаться піти на Рівненщину чи Волинь - у них тут жодних шансів.
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