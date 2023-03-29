Резніков повідомив, коли почнеться контрнаступ [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Україна перейде в контрнаступ впродовж квітня-травня і атакує російські сили одразу на кількох напрямках. Про це в ефірі естонського телеканалу Err.ee заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він зауважив, що терміни його початку пов'язані в тому числі з погодними умовами.
У Резнікова запитали, коли на фронті зявляться німецькі танки Leopard?
Ви побачите їх (танки "Леопард - ред.) у контрнаступі за рішенням нашого Генштабу. Він вже планується на кількох напрямках. Це залежить від того, коли буде найкращий момент, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні у нас дуже вогка земля. Можна використовувати лише гусеничні машини. Думаю, ми побачимо їх у квітні-травні.
Глава українського Міноборони зауважив, що українські бійці, які керують німецькими танками, порівнюють "Леопарди" та радянське озброєння, як автомобілі Mercedes після "Жигуля".
Резніков запевнив, що вже у 2023 році світ побачить "дуже позитивні зміни для України".
Впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні. Все це триватиме.
Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ.
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